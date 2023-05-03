В Тюмени за весенне-летний сезон 2023 года отремонтируют 50 улиц

Дорожное полотно в Тюмени обновят в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Фото: Виктория Гаврик

В весенне-летний сезон на 50 улицах Тюмени обновят дорожное полотно методом фрезерования, а также проведут ямочный ремонт. Об этом рассказал директор городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Алексей Васенин. В частности, улица Республики в районе Моста влюбленных, станет двухсторонней, пишет «ФедералПресс».

Денежные средства на ремонт дорог будут выделены из муниципального, областного или федерального бюджетов. Дорожное полотно в Тюмени в 2023 года обновят в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».

Преобразятся за лето следующий улицы: Пролетарская, Щербакова, 30 лет Победы и Энергетиков. В текущем году специалисты завершат строительство улицы Тимофея Кармацкого.