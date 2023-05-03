Жителя Тюмени Алексея Газиева, державшего в заложниках сотрудников магазина, оставили в СИЗО до 9 июня

Фото: Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Сегодня Центральный районный суд Тюмени продлил меру пресечения Алексею Газиеву, который вломился в продуктовый магазин по улице Александра Протозанова, взял в заложники сотрудника, угрожая ножом, несколько часов удерживал мужчину, попутно снимая видео на телефон.

Тюменец обвиняется в покушении на убийство из хулиганских побуждений и захвате заложника. Газиев проведет в СИЗО еще месяц, до 9 июня 2023 года, рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Фото: Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Напомним, инцидент произошел в 2 часа ночи. На место происшествия приехали сотрудники полиции, потом ОМОН и Росгвардия штурмовали магазин. Мужчина требовал представителей СМИ в обмен на освобождение заложника. На первом судебном заседании тюменец извинился перед потерпевшими и сотрудниками МВД.

Редакция «КП-Тюмень» подробно рассказывала о личности Алексея Газиева и мотивах его поступка.