В Тюмени ушел из жизни молодой тренер по легкой атлетике спортивной школы Николай Аксенов

Прощание с Николаем Аксеновым состоится 4 мая в 12:00 в Ритуальном зале №2.

В Тюмени скончался тренер по легкой атлетике спортивной школы № 2 Николай Аксенов. Мастер спорта России по легкой атлетике ушел из жизни на 35-м году жизни накануне, 2 мая 2023 года.

Николай Аксенов родился в 1988 году, занимался легкой атлетикой в спортивной школе под руководством отца, в 2014 году он за высокие спортивные достижения получил звание «Мастер спорта России». В этот же год Николай Аксенов стал работать тренером в родной школе, окончил ТюмГУ по специальности «Физическая культура».

Фото: Спортивная школа №2 города Тюмени.

– Успешно совмещал работу в спортивной школе и университете. Принимал активное участие в проведении соревнований на городском и областном уровне. Пользовался заслуженным авторитетом, любовью и уважением среди коллег, обучающихся и их родителей, – вспоминают коллеги о тренере.

Прощание с Николаем Аксеновым состоится 4 мая в 12.00 в ритуальном зале № 2 на улице Юрия Семовских.