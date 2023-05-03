Парки Тюмени, где на майских можно пожарить шашлыки и просто отдохнуть

Фото: Артем Сонсин.

В Тюмени невероятное количество мест как для активного, так и для спокойного отдыха, которые придутся по душе каждому. Майские праздники – отличная возможность провести их с семьей на свежем воздухе. Предлагаем подборку благоустроенных парков, где можно провести время.

Гилевская роща

После масштабной реконструкции несколько лет назад комфортным местом для семейного отдыха стала Гилевская роща. Красивый могучий лес, озеро и речка, вдоль берега – зоны для отдыха. В лесопарке – 18 беседок и 15 столов с мангалом. Также на территории Гилевки есть зоны для активных игр и занятий спортом. Для комфорта отдыхающих установлены мусорные баки и туалеты. Для тех, кто после шашлыка хочет активного движения, есть прокат роликов, самокатов и велосипедов. Меньше 10 минут на машине займет дорога до рощи от жилого комплекса «Сердце Сибири», что в деловом центре города.

Природа Гилевской рощи. Фото: Артем Сонсин.

Плехановский бор

14 беседок с мангалами, детские площадки, футбольное поле. На 199 га место для игр и отдыха найдется каждому. Если у вас нет в планах пикника, то здесь можно просто уединиться на романтическую прогулку или насладиться природой. Ориентир – дорога на садоводческое общество «Лесник». За 10 минут на машине до бора можно доехать от жилых комплексов «Колумб» и «Юнион». Кстати, оба строит федеральный застройщик «Страна Девелопмент».

Экопарк «Затюменский»

Здесь пожарить шашлыки не получится, но посетить его обязательно нужно. Весь бор разделен на зоны – для прогулок, релакса и спорта. Для отдыха с детьми построены две большие площадки. Также для юных посетителей действует маленькая метеостанция. Много арт-объектов из натуральных материалов являются отличным фоном для фото на память. Здесь работают кофейни, пункты проката и аренды спортивного инвентаря. При всей развитости инфраструктуры парк остается особой охраняемой территорией, где многие растения занесены в Красную книгу. До парка можно доехать за 15 минут из ЖК «Домашний», за 6 минут – от ЖК «Авторский».

Тропинки «Затюменского». Фото: Артем Сонсин.

Лесопарк имени Юрия Гагарина

Идеальное место для уединения с природой. Это одна из природных достопримечательностей Тюменской области. Вокруг парка проложены велодорожки. В самом лесопарке нет асфальтированных дорожек, поэтому круглый год это сказочный лес с узкими тропинками для прогулок. Гагаринский лесопарк расположен на левом берегу реки Тура в районе Мыса, в 5 минутах от крупного ЖК «Звездный». В 2002 году лесопарку присвоили статус природного памятника регионального значения. Сами тюменцы называют его легкими города.

Фото: Артем Сонсин.

Напоминаем, что жарить шашлыки в Тюмени можно только в специально обустроенных мангальных зонах. Всего в городе их 15. С 3 апреля в регионе введен особый противопожарный режим. Поэтому необходимо соблюдать меры безопасности. Запрещается помещать леса, сжигать мусор и траву.

Майские выходные – отличная возможность провести время с близкими, дать себе возможность отдохнуть и перезагрузиться.

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