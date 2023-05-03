На Мелиораторов в Тюмени на пешеходном переходе сбили 12-летнего мальчика

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области.

В Тюмени на улице Мелиораторов водитель иномарки сбил 12-летнего мальчика на пешеходном переходе. Школьник сегодня, 3 мая, в 8 утра переходил дорогу по пешеходному переходу, когда владелец автомобиля KIA на него наехал.

В свою защиту водитель заявил, что мальчик перебегал проезжую часть, а парень не среагировал.

– Мальчик получил травмы. Автоинспекторы выясняют, почему 23-летний водитель автомобиля не пропустил ребенка на зебре, – рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области.

Напомним, в Тюмени байкер врезался в опору освещения на 50 лет ВЛКСМ и погиб.