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НовостиПроисшествия3 мая 2023 8:15

На Мелиораторов в Тюмени на пешеходном переходе сбили 12-летнего мальчика

Ребенок получил травмы
Серафима Краснова
Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области.

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области.

В Тюмени на улице Мелиораторов водитель иномарки сбил 12-летнего мальчика на пешеходном переходе. Школьник сегодня, 3 мая, в 8 утра переходил дорогу по пешеходному переходу, когда владелец автомобиля KIA на него наехал.

В свою защиту водитель заявил, что мальчик перебегал проезжую часть, а парень не среагировал.

– Мальчик получил травмы. Автоинспекторы выясняют, почему 23-летний водитель автомобиля не пропустил ребенка на зебре, – рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области.

Напомним, в Тюмени байкер врезался в опору освещения на 50 лет ВЛКСМ и погиб.