В Тюмени с 25 мая 2023 года запретят левые повороты на трех опасных перекрестках

Фото: администрация Тюмени.

В Тюмени в целях сохранения жизни и здоровья граждан с 25 мая 2023 года будут внесены изменения в схемы организации дорожного движения путем исключения левых поворотов. Так, в конце месяца запретят повороты налево на перекрестке улиц 2-я Луговая – Иртышская – Земляной Вал, сообщили в пресс-службе администрации города.

Специалисты исключат поворот при движении по 2-й Луговой в сторону Челюскинцев. Ограничения станут действовать с 8.00 до 17.00. Так, поворот теперь можно совершить на разворотной площадке у моста через Туру в районе ДК «Нефтяник».

Кроме того, левые повороты запретят на пересечении улиц Тобольский Тракт – Ушакова, в сторону Мельникайте. Здесь произошло более 7 дорожно-транспортных происшествий, где пострадали 12 человек. Также исключат левый поворот на Широтной в районе здания № 65.