На юго-востоке Тюменской области саперы и ОМОН обезвредили артиллерийский снаряд, найденный на поле

Фото: группа «Росгвардия по Тюменской области» в социальной сети «ВКонтакте».

Пресс-служба региональной Росгвардии сообщила, что взрывотехники ОМОНа обезвредили артиллерийский снаряд калибра в Ишимском районе недалеко от села Боровое. Как уточнили в ведомстве, нашли боеприпас местные жители.

– Получив информацию о найденном подозрительном предмете, на место незамедлительно прибыли сотрудники группы разминирования. Специалисты идентифицировали находку как артиллерийский снаряд калибра 122 мм, без взрывателя, со следами сильной коррозии, – уточняют в силовом ведомстве.

На фотографии, опубликованной пресс-службой тюменской Росгвардии, продемонстрирован предмет из металла с коррозией, напоминающий боевой снаряд, лежащий у дороги.

После осмотра снаряда сотрудники инженерно-технического отделения ОМОНа пришли к выводу, что боевой снаряд нужно обезвредить и уничтожить.

Отметим, боеприпас ликвидировали саперы на приличном расстоянии от жилых домов, на месте накладным зарядом, уточнили в ведомстве.