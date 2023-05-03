Житель Новосибирска выкинул тюменца с балкона 7-го этажа дома на Мельникайте

Фото: пресс-служба Следственного комитета Тюменской области.

В Тюмени сибиряк во время конфликта с приятелем выкинул его с балкона. Инцидент произошел на улице Мельникайте в районе 16 часов вечера в понедельник, 1 мая. Следователи разбираются в обстоятельствах произошедшего.

По данным ведомства, в квартире жилого дома на улице Мельникайте во время алкогольной вечеринки между мужчинами вспыхнула ссора. 42-летний обвиняемый в ходе потасовки на балконе седьмого этажа, схватил товарища за ноги и сбросил с высоты.

– От полученных повреждений потерпевший скончался. Житель Новосибирска задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. В ходе допроса он полностью признал свою вину, – сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

Сибиряка планируют заключить под стражу до установления всех обстоятельств произошедшего.

– Вызов поступил 1 мая в 16.11, прибытие бригады скорой медицинской помощи – 16.20. Медики констатировали смерть пациента, – сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области по запросу редакции «КП»–Тюмень».

Следователи провели осмотр места преступления, назначили ряд экспертиз.