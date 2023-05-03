Супергеройский Субботник от Radio RECORD состоялся!

Фото: «Медиа Траст Тюмень».

29 апреля наш любимый город стал чище! Всё потому, что есть неравнодушные жители, готовые сделать мир вокруг себя чуточку лучше!

Radio Record знает, что стать супергероем может каждый!

Фото: «Медиа Траст Тюмень».

Первый субботник этой весны прошел в минувшую субботу. Место для субботника выбрано не случайно. Не первый год экодвижение «Зеленый хоровод» спасает уникальное место в Тюмени – Городищенский лог (между улицами Перекопской и Камышинской).

Фото: «Медиа Траст Тюмень».

Скучные субботники – не наш формат! Супергеройская тусовка удалась. Каждый участник субботника смог примерить костюм супергероя и оставить эти яркие моменты на фото. После инструктажа по безопасности и раздельному сбору мусора, приступили к уборке территории. Честно, не переставали удивляться насколько можно засорить территорию. Старые телевизоры, металлические банки, мусорные пакеты, обувь, бутылки… Чего только не собрали экоактивисты. Но дело сделано! После все собрались за одним столом, устроили пикник на уже убранной территории. Конкурсы и призы от друзей и партнеров проекта стали прекрасным завершением дня!

Фото: «Медиа Траст Тюмень».

Еще больше интересных проектов на нашем сайте. Полный фотоотчет уже в группе. Генеральный спонсор проекта – жилой комплекс «Гринвуд», ООО «Специализированный застройщик Мегаполис».