Тюмень
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия3 мая 2023 5:51

Рыбак в Тюменской области на реке Мияссы перевернулся вместе с лодкой и утонул

Трагедия произошла 2 мая около 14 часов дня
Серафима Краснова
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области.

Накануне днем, 2 мая, на реке Мияссы в Нижнетавдинском районе произошла трагедия. Рыбак перевернулся на лодке и утонул. Подробности происшествия на воде озвучили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области.

– Рыбак, вышел на самодельном маломерном судне проверить рыболовные сети, в какой-то момент лодка перевернулась. Мужчина утонул, – уточнили в ведомстве.

Специалисты отмечают, что мужчина погиб из-за отсутствия спасательного жилета. Жителям Тюменской области сотрудники МЧС напоминают о мерах безопасности на воде.