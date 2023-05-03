Рыбак в Тюменской области на реке Мияссы перевернулся вместе с лодкой и утонул

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области.

Накануне днем, 2 мая, на реке Мияссы в Нижнетавдинском районе произошла трагедия. Рыбак перевернулся на лодке и утонул. Подробности происшествия на воде озвучили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области.

– Рыбак, вышел на самодельном маломерном судне проверить рыболовные сети, в какой-то момент лодка перевернулась. Мужчина утонул, – уточнили в ведомстве.

Специалисты отмечают, что мужчина погиб из-за отсутствия спасательного жилета. Жителям Тюменской области сотрудники МЧС напоминают о мерах безопасности на воде.