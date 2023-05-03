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НовостиПроисшествия3 мая 2023 5:19

В Тюмени потушили лесной пожар площадью более 30 га

Ландшафтный пожар на объездной дороге возник 3 мая утром
Серафима Краснова
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области.

В Тюмени потушили пожар площадью более 30 гектаров. Открытое горение сухой травы и растительности наблюдалось в районе 39-го километра ТКАД. На место происшествия выезжали сотрудники МЧС. Сейчас там продолжают работу 8 человек личного состава и 2 единицы спехтехники.

— Ландшафтный пожар на объездной дороге возник 3 мая утром. Всего в его тушении было задействовано 20 человек и 5 единиц техники регионального МЧС. Площадь горения сухой растительности составила около 30 га, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области.

Напомним, столбы дыма от пожара в тюменском микрорайоне Копытово взволновали горожан.