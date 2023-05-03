Старое здание коррекционной школы в центре Тюмени, на улице Красных Зорь, снесут за 50 млн рублей

Торги выиграла компания ООО «СКВ». Фото: Татьяна Коркина

Стали известны результаты аукциона по выбору подрядной организации, которая снесет здание коррекционной школы на улице Красных Зорь. За работу компании предлагали порядка 79 миллионов рублей. Подрядчик уронил стоимость на 20,3 миллиона рублей.

Торги выиграла компания ООО «СКВ».

– Сумма контракта, который должна заключить компания, снижена от первоначальной цены на 32,5% и составляет 50,5 млн рублей, – сообщается в документации.

Напомним, школа была построена в 1939 году. Зданию нужен ремонт, но власти решили снести его и построить новое на 1 101 место. На строительство школы правительство выделило 1,6 миллиарда рублей.

Отметим, в Тюмени в рамках реновации хотят снести более 300 жилых и аварийных домов на ДОКе.