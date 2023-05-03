Глава МЧС России Александр Куренков спрогнозировал опасную пожарную обстановку в Тюменской области

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области.

Руководитель ГУ МЧС России Александр Куренков представил президенту России Владимиру Путину доклад о пожароопасной обстановке в регионах. Согласно документации, в ряде регионов нашей страны имеется неблагоприятный прогноз относительно пожарной обстановки. В их числе и Тюменская область.

– По данным МЧС России и прогноза Росгидромета, ожидается ухудшение пожарной обстановки на Урале – это Ханты-Мансийский автономный округ, Свердловская, Тюменская, Челябинская и Курганская области, – заявил глава МЧС Александр Куренков.

Стоит напомнить, что в Тюменской области с начала пожароопасного сезона произошло более 350 ландшафтных возгораний. Синоптики прогнозируют в регионе жаркое лето с минимальным количеством осадков. Кроме того, в Тюменской области с конца весны будут бушевать ветра, что может усугубить пожароопасную обстановку.