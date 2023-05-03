В Тюмени 6 мая пройдут онлайн-семинары с профессиональными психологами в рамках проекта «Факультет осознанного родительства»

Фото: youtube-канал «Факультет осознанного родительства».

Процесс обучения и саморазвития, запускаемый с рождения, не останавливается никогда. Первые навыки мы получаем с помощью родителей и воспитателей, потом – школа, колледж или вуз. Мы становимся профессионалами своего дела. Но нет такого университета или института, где нас учат быть родителями. И в новом для себя качестве родители, даже успешные в своей профессиональной деятельности, сталкиваются с огромным пластом трудностей, о которых и не подозревали раньше.

– Родители должны везде успевать, обо всем знать, ничего не забывать и при этом не потерять собственное Я. Это непростая задача, ведь жизнь с детьми подкидывает нам множество нестандартных вопросов, ответы на которые мы не всегда знаем, – отмечает Елена Кашкарова, руководитель семейного проекта «Создавая будущее».

В поиске этих ответов родителям помогает цикл онлайн-семинаров с психологами «Факультет осознанного родительства», следующий эфир которого состоится на youtube-канале 6 мая 2023 года.

Непростая ситуация возникает в семье, если ребёнок не хочет учиться или совсем отказывается идти в школу. Это может привести к крайне печальным, а часто и необратимым процессам. И случиться это может на любом этапе обучения или подготовки к школе.

Фото: youtube-канал «Факультет осознанного родительства».

В 11.00 с психологом, семейным системным терапевтом Татьяной Максимовой поговорим о том, как справиться, если вы столкнулись с подобной трудностью. И как предостеречь себя и ребёнка от подобной проблемы.

Вторая часть эфира 6 мая поднимет еще одну важную проблему – эмоциональную перегруженность мамы, ведь чем больше социальных ролей женщина берет на себя, тем сложнее становится жить, работать и получать от этого удовольствие.

Но, как отмечает директор АНО ДПО «Академия психологической практики», психолог Миля Ибрагимова, быть успешной женщиной с несколькими детьми, которая ведет социальную жизнь, хорошо выглядит и развивает карьеру, возможно, когда все сферы ее жизни сбалансированы. Как этого можно достичь – смотрите в эфире в 12.00.

Задать спикерам вопросы можно как заранее, отправив их в специальных формах, так и в онлайн-режиме во время трансляции.

Участие бесплатное. Полная программа цикла онлайн-семинаров на странице ФАКУЛЬТЕТА.