Жара до +26 градусов и сильные дожди с грозами надвигаются на Тюмень 3 мая 2023 года

После праздников погода в Тюмени и области готовит мощное разочарование. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

После первых майских праздников погода в Тюмени и области готовит мощное, по мнению автора, разочарование. Так, в среду, 3 мая 2023 года, в регионе прогнозируется до+26 градусов Цельсия, местами +16. Однако также к Тюменской области приближается мощный циклон, который принесет в областную столицу осадки.

Согласно прогнозу синоптиков, дожди пойдут в регионе во второй половине дня, после 13 часов. В отдельных районах Тюменской области ожидается даже гроза с юго-восточным ветром до 11 метров в секунду. Подробный прогноз погоды представили в ГУ МЧС России по Тюменской области.

По народному календарю, 3 мая 2023 года отмечается день Окликания предков. В этот день нельзя стирать постельное белье - начнут сниться кошмары, от которых будет сложно избавиться. Также лучше не рисковать и не трогать воду, чтобы не потревожить водного духа.