Отопление в жилых домах Тюмени начнут отключать с 3 мая 2023 года

Постановление об окончании отопительного периода будет подписано в ближайшие дни. Фото: Татьяна Коркина

Во вторник, 2 мая 2023 года, на официальной странице мэра Тюмени Руслана Кухарука появились жалобы от горожан на отопление в квартирах.

Пресс-служба городской администрации отреагировала на претензии жителей, сообщив, что отопление в жилых домах выключат уже на текущей неделе. Делать это будут постепенно.

– С 3 мая, то есть завтра, начнется поэтапное прекращение подачи теплоносителя в системы отопления жилых домов и прочих потребителей. Соответствующее постановление принято на сегодняшней коллегии, все управляющие организации будут об этом проинформированы, – рассказал мэр города Руслан Кухарук в своем Telegram-канале.

Отметим, с мая 2023 года УСТЭК начнет проводить гидравлические испытания системы и другие плановые работы, что приведет к временному прекращению подачи горячей воды. Редакция «КП»–Тюмень» представила подробный график отключения коммунальных услуг в жилых домах на весну-лето.