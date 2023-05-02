В центре Тюмени, на Республики, открылся единый пункт отбора на военную службу по контракту

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

В Тюмени открылся новый пункт отбора на военную службу по контракту, который расположен на улице Республики, 2. Сюда могут обратиться все желающие, в том числе иностранцы. В пункт приехал сегодня, 2 мая, губернатор Тюменской области Александр Моор.

Инструкторы рассказывают жителям Тюмени о сроках контракта и дают подробную инструкцию, как поступить на военную службу. На месте добровольцев обследует комиссия из психологов.

– Процедура простая и быстрая. Чтобы сделать ее еще удобнее, поручил обеспечить прямо в помещении пункта возможность сфотографироваться на документы, – заявил губернатор Тюменской области Александр Моор.

Тюменцы могут выбрать службу по контракту в следующих подразделениях: «Сибирь», «Тайга» или «Тобол». Контрактникам обещают заработную плату от 100 до 250 тысяч рублей, включая губернаторские выплаты и деньги от Минобороны.