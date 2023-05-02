Специалисты АО «Транснефть – Сибирь» в январе – марте 2023 года провели около 19 тыс. испытаний рабочих проб нефти и нефтепродуктов

Фото: АО «Транснефть – Сибирь».

Химико-аналитические и испытательные лаборатории АО «Транснефть – Сибирь» в первом квартале 2023 года выполнили около 19 тысяч исследований проб нефти и нефтепродуктов, которую транспортируют по системе магистральных трубопроводов. Также было проведено более 960 испытаний внутрилабораторного контроля – это нужно для подтверждения достоверности получаемых результатов.

Отметим, что пробы отбираются постоянно при выполнении товарно-коммерческих операций и в оперативных целях для подтверждения неизменности параметров качества. Лаборанты, которые выполняют испытания, обладают соответствующей квалификацией и регулярно проходят целевое обучение и повышение квалификации.

Фото: АО «Транснефть – Сибирь».

В компании функционирует 10 химико-аналитических лабораторий контроля качества нефти и одна испытательная лаборатория нефтепродуктов. Лаборатории полностью оснащены всем необходимым оборудованием. Это свыше 2,3 тыс. единиц средств измерений (вискозиметры, ареометры, анализаторы серы и общего хлора, комплексы хроматографические) и 451 единица вспомогательного оборудования (колбонагреватели, перемешивающие устройства, дистилляторы).

С помощью такого оборудования можно осуществлять многоуровневый мониторинг качества нефти и нефтепродуктов от момента приема от грузоотправителей и до момента их сдачи смежным организациям ПАО, грузополучателям. Кстати, испытания нефти, поступающей в систему магистральных водопроводов, проводятся по 9 показателям качества согласно ГОСТ Р 51858-2002, ТР ЕАЭС 045/2017. Контроль дизельного топлива осуществляется по 13 показателям качества в соответствие ГОСТ 32511 и ТР ТС 013-2013.

Автоматическую обработку данных, получаемых в результате испытаний, результатов внутрилабораторного контроля, учета оборудования и материально-технических ресурсов в лабораториях позволяет выполнять Единая лабораторная информационная система, которая была введена в промышленную эксплуатацию на предприятии с 1 января 2023 года.