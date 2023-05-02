В Тюмени продают старейший дом XIX века за 13 млн рублей

Фото: torgi.gov.ru.

В Тюмени продают сооружение площадью 246 квадратных метров, где в XIX веке располагалась причта Спасской церкви. Дом 1887 года постройки на улице Челюскинцев, пожалуй, является одним из старейших зданий в Тюмени.

Долгое время недвижимость стояла без ремонта. В 2011 году сооружение разобрали специалисты. Дом признан памятником архитектуры, он был возведен на денежные средства купца I гильдии и почетного гражданина города Тюмени Г.Т. Молодых.

Добавим, владелец здания просит за него порядка 13 миллионов рублей, в эту стоимость входит и земельный участок площадью больше самого сооружения. До 2025 года потенциальный собственник должен разработать проектную документацию и восстановить здание.