Реконструкция трубопроводов перекроет часть центральных улиц в Тюмени с 13 мая 2023 года

Автомобилистам предлагают объехать перекрытый участок дороги через Куйбышева, улицу 9 Января или Мира. Фото: Татьяна Коркина

Реконструкция трубопроводов перекроет часть центральных улиц в Тюмени. Временно будет прекращено движение транспортных средств на следующих участках дорог: по улице Котовского на перекрестке с Холодильной; по улице Республики в районе пересечения с Холодильной. Ограничения будут действовать со 2 по 5 июня, а также с 9 по 14 июня.

Кроме того, дорогу на Карла Маркса тоже частично перекроют.

– В связи с выполнением работ по объекту «Трубопровод тепловой сети ул. Карла Маркса города Тюмени» в период с 13 мая по 15 июня 2023 года будет временно прекращено движение транспортных средств по автомобильной дороге на улице Карла Маркса на участке от дома № 57 до дома № 67, – рассказали в городской администрации.

Автомобилистам предлагают объехать перекрытый участок дороги по улицам Куйбышева, 9 Января или Мира.