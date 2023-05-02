Столбы дыма от пожара в тюменском микрорайоне Копытово взволновали горожан

Фото: паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте».

В группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте» пользователи выложили фото и видео крупного пожара в тюменском микрорайоне Копытово, который взволновал местных жителей.

— За акваторией где-то там. Что-то горит, черный дым идет, несколько пожарных машин промчались, — пишет автор видеофрагмента.

На кадрах действительно виден столб дыма, который поднимается на высоту 10-этажного дома. Позже в паблике выложили сообщение, что якобы в городе горит территория возле завода Очаково.

Однако в ГУ МЧС по Тюменской области разъяснили ситуацию.

— Вызов поступил в районе 13 часов дня. В микрорайоне Копытово наблюдается дымовая завеса. Там горит сухая растительность. На месте работают сотрудники МЧС. Ветром тянет дым, и поэтому кажется так масштабно, — сообщили журналисту «Комсомольской правды Тюмень» в региональной пресс-службе ГУ МЧС России.

Информации о загоревшихся строениях пока нет. Между тем в соцсетях появилось и фото с места самого пожара, где видно, что в лесополосе горит стихийная свалка и трава.

Напомним, в Тюменской области с 3 апреля 2023 года произошло 348 ландшафтных пожаров. Основная причина возгораний – это человеческий фактор, рассказал губернатор Александр Моор в своем Telegram-канале.