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НовостиПроисшествия2 мая 2023 8:28

Летевший в Тюмень воздушный борт приземлился в месте назначения после отказа навигационной системы

Полет совершала авиакомпания Yamal Airlains
Серафима Краснова
Полет совершала авиакомпания Yamal Airlains.

Полет совершала авиакомпания Yamal Airlains.

Фото: Татьяна Коркина

Командир летевшего в Тюмень самолета отправил сообщение об отказе инерциальной навигационной системы. Полет совершала авиакомпания Yamal Airlains по маршруту Минеральные Воды – Тюмень.

– От КВС поступило сообщение об отказе инерциальной навигационной системы. Решение КВС – снизиться до Ф290 и следовать на аэродром назначения, – рассказали в Telegram-канале «Авиаинцидент».

Воздушное судно приземлилось в Тюмени.

Напомним, туроператор рассказала о популярных направлениях для путешествий и отдыха из Тюменской области на лето–2023.