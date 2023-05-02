Летевший в Тюмень воздушный борт приземлился в месте назначения после отказа навигационной системы

Полет совершала авиакомпания Yamal Airlains.
Фото: Татьяна Коркина
Командир летевшего в Тюмень самолета отправил сообщение об отказе инерциальной навигационной системы. Полет совершала авиакомпания Yamal Airlains по маршруту Минеральные Воды – Тюмень.
– От КВС поступило сообщение об отказе инерциальной навигационной системы. Решение КВС – снизиться до Ф290 и следовать на аэродром назначения, – рассказали в Telegram-канале «Авиаинцидент».
Воздушное судно приземлилось в Тюмени.
Напомним, туроператор рассказала о популярных направлениях для путешествий и отдыха из Тюменской области на лето–2023.