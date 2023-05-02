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НовостиОбщество2 мая 2023 7:46

Многодетной семье из Тюменской области выделили 3,3 млн рублей на строительство дома после рождения тройни

Мера поддержки для многодетных родителей в регионе действует с 2013 года
Серафима Краснова
Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал распоряжение о выделении многодетной семье из Вагайского района более 3 миллионов рублей. Тюменцы в марте 2023 года стали родителями тройни, поэтому материальная помощь им сейчас необходима.

– Теперь в семье семеро детей. Благодаря единовременной выплате земляки смогут построить или приобрести более просторное жилье, – уточнил глава Тюменской области.

Мера поддержки для многодетных родителей в регионе действует с 2013 года. За 10 лет выплаты получили почти 56 семей на сумму порядка 224 миллионов рублей.

Напомним, в Тюменской области уроженка Нигерии родила мальчика.