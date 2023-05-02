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НовостиПроисшествия2 мая 2023 7:29

В Тюмени осудят бухгалтера коммерческой фирмы за махинацию с 6 миллионами рублей и подлог документов

Женщина пыталась похитить у работодателя деньги
Серафима Краснова
Женщина пыталась похитить у работодателя деньги.

Женщина пыталась похитить у работодателя деньги.

Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени будут судить бухгалтера, которая похитила у фирмы более 6 миллионов рублей. Сегодня региональная прокуратура утвердила заключение по уголовному делу в отношении 37-летней местной жительницы.

По данным следствия, сотрудница компании с января 2020 года по май 2021 года подготовила от имени руководителя, не осведомленного о ее действиях, исковое заявление о взыскании со своей организации задолженности за якобы оказанные логистические услуги и приложила поддельный договор.

– Подложные документы женщина направила в районный суд города Тюмени для взыскания с фирмы ее работодателя задолженности в сумме 6 миллионов рублей, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Реализовать свою преступную схему тюменка не смогла, приглашенный в суд истец отказался от исковых требований. Материалы дела прокуратура передала в Ленинский районный суд.