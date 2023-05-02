В Тюменской области с 3 мая может отключиться трансляция тв-каналов

На объектах телерадиосети РТРС проведут плановые профилактические работы. Фото: Архив "КП"

Официальный сайт цифрового эфирного телевидения предупредил жителей Тюменской области о кратковременных отключениях телерадиосигнала, которые могут возникнуть в ближайшие дни.

Так, сообщается, что с 3 по 30 мая 2023 года с 11 до 17 часов перебои в работе телевизионных каналов возможны в районах Тюменской области.

— На объектах телерадиосети РТРС проведут плановые профилактические работы, — уточнили в Информационном центре правительства Тюменской области.

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

Проблемы могут возникнуть в работе всех 20-ти стандартных цифровых каналов.

Напомним, в Тюмени на Первомай количество пациентов травмпункта выросло на четверть.