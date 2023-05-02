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НовостиОбщество2 мая 2023 6:12

На выкуп участков под строительство развязки в Тюмени на улицах Дружбы и Мельникайте выделено около 240 млн рублей

Первая трехуровневая развязка в Тюмени должна появиться к 2024 году
Серафима Краснова
Первая трехуровневая развязка в Тюмени должна появиться к 2024 году.

Первая трехуровневая развязка в Тюмени должна появиться к 2024 году.

Фото: Татьяна Коркина

На строительство развязки в Тюмени в районе улиц Дружбы и Мельникайте власти потратили в 2022 году еще 240 миллионов рублей. Примечательно, что эта сумма выделена на выкуп земельного участка под строительство.

Таким образом, городская администрация на 2023 год потратила около 2,7 миллиарда рублей на строительство транспортной развязки в разных уровнях на пересечении улиц Мельникайте и Дружбы, а именно выполнение проектных работ по объекту: «Строительство транспортной развязки в разных уровнях на пересечении ул. Мельникайте – ул. Дружбы, указано в пояснительной записке к распоряжению мэра города Руслана Кухарука от 28.04.2023 года.

Отметим, первая трехуровневая развязка в Тюмени должна появиться к 2024 году, транспортное движение на ней будут открывать поэтапно.