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НовостиЗдоровье2 мая 2023 5:30

В Тюмени на Первомай количество пациентов травмпункта выросло на четверть

Зачастую жители обращались из-за занозы и порезов от секатора
Серафима Краснова
Зачастую жители обращались из-за занозы и порезов от секатора.

Зачастую жители обращались из-за занозы и порезов от секатора.

Фото: Татьяна Коркина

В тюменских травмпунктах на майские праздники произошел резкий наплыв пациентов. По данным пресс-службы ОКБ № 2, тюменцы встречали Первомай на садовых участках. С субботы до двухсот обращений в сутки зарегистрировали медики – это на четверть больше обычного.

Зачастую жители обращались по следующим причинам: занозы и неглубокие порезы, ушибы, гематомы, переломы, обширные резаные раны в результате неосторожного обращения с секаторами и другим дачным инвентарем.

Тюменские медики рекомендуют жителям хранить аптечку вне зоны досягаемости детей и строго в отведенном месте.