В Тюмени на Первомай количество пациентов травмпункта выросло на четверть

Зачастую жители обращались из-за занозы и порезов от секатора. Фото: Татьяна Коркина

В тюменских травмпунктах на майские праздники произошел резкий наплыв пациентов. По данным пресс-службы ОКБ № 2, тюменцы встречали Первомай на садовых участках. С субботы до двухсот обращений в сутки зарегистрировали медики – это на четверть больше обычного.

Зачастую жители обращались по следующим причинам: занозы и неглубокие порезы, ушибы, гематомы, переломы, обширные резаные раны в результате неосторожного обращения с секаторами и другим дачным инвентарем.

Тюменские медики рекомендуют жителям хранить аптечку вне зоны досягаемости детей и строго в отведенном месте.