В Тюменской области 22% работников столкнулись с задержкой заработной платы в 2022 году

Почти 6% столкнулись с проблемами впервые. Фото: Татьяна Коркина

Четверть сотрудников в Тюменской области столкнулись в 2022 году с задержками заработной платы. Рынок труда в регионе проанализировали специалисты по подбору персонала. Около 22% жителей Тюменской области испытывают сложности с получением заработанных средств.

Почти 6% столкнулись с проблемами впервые, а 16% опрошенных уже проходили через это ранее.

В 2022 году чаще задерживали заработную плату специалистам в области туризма и общепита, а также медиа- и строительной отрасли. Большинству сотрудников руководство не объяснило причин задержек в оплате труда.