Смертельное ДТП на тюменской трассе Аромашево – Вагай погубило омича

Врачи диагностировали смерть 36-летнего жителя Омской области. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В Тюменской области произошло смертельное ДТП. На трассе Аромашево – Вагай разбился житель Омской области. Подробности аварии озвучили в пресс-службе Госавтоинспекции по Тюменской области.

– Трагедия произошла на 99-м километре автодороги Аромашево – Вагай в Вагайском районе Тюменской области. Здесь автомобиль Toyota съехал в кювет и опрокинулся. ДТП произошло вчера в восьмом часу вечера, – уточнили в УГИДД по Тюменской области.

Врачи диагностировали смерть 36-летнего жителя Омской области. Инспекторы выясняют обстоятельства аварии. Сотрудники Госавтоинспекции призывают автомобилистов выбирать безопасную скорость при движении и почаще отдыхать в дальних поездках.