В Тюмени убыточный ранее аквапарк в 2022 году заработал более 1,7 млрд рублей

Термальный курорт появился в Тюмени в 2018 году. Фото: Виктория Гаврик

Аквапарк «ЛетоЛето» в Тюмени за 2022 года заработал более 1,7 миллиарда рублей. Чистая прибыль компании составила порядка 83 миллионов рублей. Соответствующую документацию общество с ограниченной ответственностью «Аквапарк» представило на портале «Налог».

Таким образом, организация в 2022 году заработала в 12,5 раза больше чистой прибыли, чем в предыдущие годы. Например, в 2021 году «ЛетоЛето» получил 1,2 миллиарда выручки, а чистой прибыли – 6,7 миллиона рублей. Однако параллельно компания несла миллионные убытки. Сказались пандемия и другие ограничения.

Отметим, термальный курорт появился в Тюмени в 2018 году, он включает в себя спа-комплекс с горячим источником и большим аквапарком.