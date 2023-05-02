Стилист Владислав Лисовец назвал Тюмень показательным городом и призвал губернаторов приезжать сюда на встречи

Фото: Владислав Лисовец / Telegram-канал.

Популярный российский стилист Владислав Лисовец посетил Тюмень, а позже поделился своим мнением об этом городе. Также деятель культуры отметил, что Тюмень должна стать точкой встречи всех крупных чиновников и парламентариев. Областная столица, по мнению стилиста, является примером региона, как должны жить люди в стране.

– Я считаю, что все губернаторы и мэры городов России должны приезжать в Тюмень на встречи. Приехать, попить чай, покататься по городу и посмотреть, как должны жить люди в России. Потому что это один из городов (мы не берем Москву), который, на мой взгляд, показательный. Сюда нужно привозить иностранцев, сюда нужно привезти мэра Иркутска, в котором я был недавно, – заявил Владислав Лисовец.

Напомним, стилист приезжал в Тюмень в конце апреля и выступал на мероприятии, а потом поблагодарил жителей за теплый прием и пожелал всем хорошего дня, а также подчеркнул красоту местных достопримечательностей.