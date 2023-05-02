К Тюмени вместе с дождем 2 мая 2023 года подбирается умеренное потепление до +20 градусов

По народному календарю, 2 мая отмечается день Ивана Ветхопещерника. Фото: Виктория Гаврик

Синоптики прогнозируют в Тюмени и области небольшой дождь и умеренное потепление. Осадки начнутся в регионе в среду, 3 мая, согласно данным метеорологов. Однако перед проливными дождями по всей области, включая Тюмень, жителей ждет умеренное потепление до +18 градусов Цельсия. В первый день рабочей недели, 2 мая, после трехдневных праздников в городе столбики термометров днем поднимутся до +14...+20 градусов Цельсия.

Ночью синоптики прогнозируют похолодание в Тюменской области до -3 градусов. В этот день будет преимущественно без осадков, ветер подует юго-восточный до 10 метров в секунду. Подробный прогноз погоды на 2 мая 2023 года представили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области.

Ночью синоптики прогнозируют похолодание в Тюменской области до -3 градусов. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

По народному календарю, 2 мая отмечается день Ивана Ветхопещерника, православная церковь вспоминает преподобного Иоанна Палеолаврита. В этот день нельзя ходить в грязной одежде, надевать вещи, которые носились накануне. Также не стоит отказывать в помощи и милостыне — можно самим на месте просящих оказаться.