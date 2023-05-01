Почему болит голова Фото: Татьяна Коркина

Врач-невролог тюменской поликлиники №8 Галина Смолякова объяснила, что делать, если болит голова. По ее словам, в первую очередь необходимо отличать первичные головные боли (мигрень и пучковые головные боли) от вторичных. Большинство пациентов, которые обращаются к врачу, страдают именно от первичных болей из-за экологии и наследственности. Однако ученые пока не назвали конкретных причин их появления.

- Полностью излечить первичные головные боли невозможно. Только облегчить симптомы, повысить качество жизни пациента, – цитирует невролога «Тюменская область сегодня».

У вторичных причин, наоборот, есть конкретные причины: это повышенное артериальное давление или другие сердечно-сосудистые патологии, шейный остеохондроз или новообразование в головном мозге.

Лечение может избавить пациента от головных болей, но заниматься самодиагностикой или самолечением ни в коем случае нельзя. Терапевт должен посетить терапевта, который и отправит к профильному специалисту.