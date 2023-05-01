Представители правительства и мэрии возложили цветы к стеле «Город трудовой доблести» в Тюмени

В сквере Николая Машарова, где в 2022 году открыли стелу «Город трудовой доблести», прошли праздничные мероприятия, посвященные празднованию Дня Весны и Труда. Как отметил губернатор Тюменской области Александр Моор, присвоение Тюмени звания «Города трудовой доблести» – это заслуга старшего поколения тюменцев.

– Вся страна, весь советский народ сплотился вокруг одной и главной цели – победы над фашизмом. Как и сейчас весь российский народ сплотился вокруг нашего президента Владимира Владимировича Путина, нашей Российской армии для того, чтобы защитить независимость и суверенитет России, защитить мирных жителей от неонацистов, – отметил Александр Моор.

По словам главы администрации Тюмени Руслана Кухарука, 1 Мая у многих ассоциируется с созидательным трудом, солидарностью трудящихся и с добрыми делами.

– Традиционно в этот день мы обращаемся со словами благодарности к тем, кто ковал победу в тылу, к ветеранам, которые сделали всё возможное, чтобы наша страна быстро восстановилась уже в послевоенные годы, – отметил Руслан Кухарук.

По окончании мероприятия представители правительства Тюменской области и администрации Тюмени возложили цветы к стеле.