В 2023 году в Ишимском и Казанском районах к газоснабжению подключат 30 сельских населенных пунктов Фото: Татьяна Коркина

Более двух тысяч домов в муниципалитетах Тюменской области в 2022 году смогли подключиться к газоснабжению. По информации ИА «Тюменская линия», в рамках программы газификации сельских населенных пунктов в прошлом году направлено более 492 млн рублей. Что касается газораспределительных сетей, то их проложено 163,9 километра.

В 2023 году к газовым сетям подключатся потребители еще в 30 сельских населенных пунктах Ишимского и Казанского районов.

Всего за 2019 – 2023 годы планируется газифицировать 164 сельских населенных пункта в рамках 196 объектов. За это время планируется построить 873 километра газовых сетей.