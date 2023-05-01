Тюменский эксперт советует не загорать на даче голышом, чтобы не испортить отношения с соседями Фото: Татьяна Коркина

Эксперт по деловому и светскому этикету Надежда Халоанова уверена, что отдыхать нужно спокойно, чтобы не испортить отношения с соседями, в том числе, по даче. Ведь общение на садовом участке более тесное, чем в городе, ведь вы находитесь у всех на виду. Причем даже если у вас высокий забор. Итак, чтобы не испортить отношения с соседями, есть несколько правил.

1. Не шумите, берегите покой соседей, не включайте громкую музыку и не шумите с 22.00 и до 08.00.

2. Не выносите личные разговоры и выяснение отношений «на улицу», чтобы не услышали соседи.

3. Не берите без разрешения соседей их дачное имущество, даже если вы состоите в хороших отношениях.

4. Объясняйте детям, что нельзя заходить без приглашения на чужую территорию.

5. Парясь в бане, не кричите и не плюхайтесь в бассейн, чтобы ваши крики не слышали соседи.

6. Не загорайте голышом, не обращая внимания на соседских детей.

7. Следите за своими питомцами, чтобы они не бегали по соседским грядкам.

Также, как сообщает «Тюменская область сегодня», предупредите соседей о большой шумной вечеринке.