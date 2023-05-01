В Ишиме осудят женщину, которая четыре раза воткнула нож в грудь супругу Фото: Татьяна Коркина

В Ишиме завершено расследование уголовного дела по факту убийства, которое произошло 17 февраля 2023 года. Как сообщили в пресс-службе СК РФ по Тюменской области, в тот день 34-летняя женщина вместе со своим 38-летним мужем пила алкоголь в своей квартире. Они вусмерть напились, поругались из-за малозначительного повода, и тогда обвиняемая схватила нож и четыре раза пырнула им в грудь супругу. От полученных ранений мужчина скончался на месте.

Во время осмотра следователи нашли и изъяли орудие преступления – нож. Женщину заключили под стражу.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.