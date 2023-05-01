Как записаться в Тюмени в «Отряды мэра» и какие документы нести Фото: Тюмень - наш дом

По окончании майских праздников в Тюмени начнется онлайн-запись на вторую смену «отрядов мэра». Запись откроется в 10 часов на официальном сайте отряды-мэра.рф. Подростки с 14 по 17 лет отработают пять дней по три часа – с 10 по 14 июля. Если юный работник выполнит эту норму, то получит зарплату 2 тысячи 320 рублей.

Ребята смогут найти работу по 50 направлениям, включая сферу благоустройства, озеленения, организации досуга и спорта. Пакет документов для записавшихся будет включать паспорт РФ, СНИЛС, ИНН, медицинскую справку 068-у, справку о несудимости, реквизиты счета в банке для карты «МИР Моментальная». Эти карты будут принимать с 11 по 17 мая.

А вот для 14-летних и 15-летних подростков нужно будет получить разрешение органов опеки и попечительства. Тем, кому не удастся попасть в «отряды мэра», можно подать заявку в резерв по электронной почте rezerv_om@mail.ru. Если освободятся места, ребятам предложат работу.

Всего для «муравьев» организуют четыре смены, три из которых продлятся 10 дней. Трудовое лето завершится 18 августа 2023 года, сообщает «Вслух.ру».