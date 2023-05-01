Тюменцы в 2023 году снова решили влезать в потребительские кредиты Фото: Татьяна Коркина

В первом квартале 2023 года жители Тюменской области оформили 39,6 тысячи потребительских кредитов, что на 7,7% больше, чем за январь – март 2022 года. Об этом сообщает «Тюменская линия» со ссылкой на экспертов Национального бюро кредитных историй.

По данным четырех тысяч кредиторов, количество выданных потребительских кредитов в России в январе – марте 2023 соответствует показателям 2022 года. По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, особенное оживление на рынке потребительского кредитования отмечено в марте, за счет активности горожан.

– Банки, не отказываясь от консервативной кредитной политики, также постепенно ослабляют свои требования к заемщикам, – пояснил Волков.

Помимо Тюменской области, рост произошел в Югре (также +7,7%), в Омской области (+6%), а вот в соседней Свердловской показатели снизились на 0,2%. Жители оформили более 93,9 тысячи потребительских кредитов.