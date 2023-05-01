В Голышманово на универсальных прикроватных мониторах обследовали более 1,1 тысячи человек Фото: Татьяна Коркина

Сразу 24 новеньких универсальных прикроватных монитора, которые полтора года назад закупили в голышмановскую областную больницу № 11, помогли врачам узнать о состоянии 1143 пациентов. Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, приборы помогают контролировать состояние пациента и в онлайн-режиме получать информацию о жизненно важных показателях, устанавливать диагноз и принимать решение о дозах введения лекарств.

На экранах мониторов можно увидеть электрокардиограмму, уровень артериального давления, температуру пациента и дыхание. Благодаря непрерывному контролю пациенту могут оказать экстренную помощь, если это потребуется. Транспортируя больного, аппараты легко перенести из одной палаты в другую.

По словам главврача больницы Алексея Белова, оборудование установлено в терапевтическом, операционном, хирургическом отделениях и в палатах интенсивной терапии.

– Аппараты мониторинга – неотъемлемая часть организации лечения, – говорит Алексей Белов.

Напомним, оснащение больницы стало возможным благодаря реализации региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение».