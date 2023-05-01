В ГИБДД назвали число раненых тюменских детей в ДТП за четыре месяца 2023 года Фото: Татьяна Коркина

Обеспечить дорожную безопасность в майские праздники призывает родителей Госавтоинспекция Тюменской области. Как сообщили в пресс-службе областной ГИБДД, юные участники движения могут попасть в ДТП на улицах и во дворах, если будут находиться без присмотра.

Статистика ДТП с участием детей печальна: в 2023 году число аварий увеличилось в 1,5 раза, а число раненых детей – 113, тогда как в 2022 году – 79. Один ребенок погиб в ДТП, в 2022-м – двое.

Тюменские дети стали чаще попадать в ДТП во время управления механическими и электросамокатами и велосипедами, особенно в сёлах, травмы получают и пассажиры, и пешеходы. Родителей просят разъяснить детям правила движения по дорогам, в частности по тем, где отсутствуют тротуары.