Тоболяки спустились в подвал по лестнице XVIII века на юбилее музея семьи императора Николая II Фото: Татьяна Коркина

Сразу два музея Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника отпраздновали день рождения в апреле 2023 года. Так, старейшему в Сибири Тобольскому музею-заповеднику 21 апреля «стукнуло» 153 года, который открылся в 1870 году по инициативе секретаря Ивана Юшкова. Об этом свидетельствует запись особого постановления в сохранившемся журнале учреждения.

За это время существенно выросла коллекция предметов, которые собрал Иван Юшков. В наше время музейный фонд насчитывает более 400 тысяч экспонатов, тогда как при инициаторе она умещалась в нескольких витринах здания.

В состав Тобольского музея-заповедника входят 11 музеев, 54 архитектурных памятника, в том числе Тобольский кремль. Усилиями сотрудниками заповедника пополняются музейные фонды и появляются новые музеи в составе заповедника. В частности, музей семьи императора Николая II, которому 26 апреля исполнилось пять лет. В честь юбилея музейщики провели праздничную экскурсию «Тайны Губернаторского дома», на которой участники спустились в подвал по подлинной лестнице XVIII века, посетили третий этаж с гостевыми залами и сделали памятные фото.