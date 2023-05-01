Тюменский ветеринар рассказала, почему собаки линяют весной Фото: Татьяна Коркина

Тюменский ветеринар Марина Зудина рассказала о периоде линьки у собак весной. Оказывается, это естественное явление зависит от температуры воздуха и продолжительности светового дня. По словам ветеринара, в это время у питомца вырабатывается большое количество гормона мелатонина, который отвечает за густоту шерсти.

- Сезонная линька обычно происходит осенью и весной, длится 2-3 недели. Пес теряет старый подшерсток и остевые волосы, взамен отращивая новые – более подходящие текущему сезону, - цитирует Марину издание «АиФ-Тюмень».

Зимняя шерстка защищает животное от холода, а летняя – от перегрева. Кроме того, шерсть оберегает собак от инфекций и паразитов. А вот у собак, которые живут в домах и квартирах, линька может произойти «внеурочно», к примеру, при включении или отключении отопления, либо из-за перенесенного стресса.

А вот чтобы замена шерстки протекала быстро, пса надо правильно кормить. В рационе должен преобладать белок, который и обеспечивает блеск, мягкость и крепкую структуру волоса. Белок можно найти в качественных мясных продуктах или субпродуктах, в том числе в сыром виде. Нелишними будут витамины и препараты, которые улучшают волосяной покров.