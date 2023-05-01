В Тюмени ночью 1 мая 2023 пройдет мокрый снег, но к вечеру потеплеет до 14 градусов Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени сегодня, 1 мая 2023, ожидается переменная облачность, ночью местами небольшие осадки в виде мокрого снега. Днем преимущественно без осадков, ветер северо-восточный с переходом на восточный 5-10 м/с, днем местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью -1…-6 C, днем +9…+14 С.

Погода в Тюмени 1 мая 2023 Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

По народному календарю 1 мая – день Кузьмы Огородника, в честь преподобного Космы Халкидонского, творца канонов во славу Господа. На Руси этот день называли «кукушкиным днем», ведь в лесах начинала куковать кукушка. Также в этот день по традиции сеяли морковь и свеклу – в основном, это были женщины. Ведь считалось, что то, что будет посажено мужчиной, «пойдет в цвет, а плода не даст».

По погоде судили в этот день по приметам. Если было холодно в начале мая, значит, в конце мая будет тепло (и наоборот). Если май был холодным, значит, год будет плодородным. А еще первым майским дождиком смачивали волосы, чтобы они росли густыми и шелковистыми.