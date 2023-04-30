Тюменские участники форума «Утро» в Челябинске посетят шесть образовательных треков

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Семьдесят жителей Тюменской области войдут в делегацию региона, которая отправится на 13-й форум уральской молодежи «Утро» в Челябинске с 24 по 29 июня. На форуме участие примут 500 молодых людей от 18 до 35 лет, которые посетят шесть образовательных треков: «Педагоги и наставники», «Молодость и туризм», «Медиасоздатели Урала», «КультУралист», «Команда первых» и «Добрые люди». Всех ребят будут ждать мастер-классы, тематические встречи и оекциию

По словам руководителя делегации Тюменской области на форуме «УТРО» Виктории Яневой, каждый год формируется делегация из идейных ребят, которые действительно горят делом.

- Они хотят покорять новые высоты, приобретать знания и открывать неизведанные горизонты. На форуме можно найти ресурсы и единомышленников для реализации задуманного. Поэтому ждем, что наши лидеры привезут новые масштабные проекты, которые сделают регион только лучше, - цитирует Викторию «Мой портал».

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Тюмень», в 2022 году на форум «Утро» в Ханты-Мансийск отправились 70 тюменцев.