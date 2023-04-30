Тюменцам нужно отчитаться о доходах и заполнить декларацию 3-НДФЛ до 2 мая 2023 Фото: Татьяна Коркина

45 тысяч жителей Тюменской области до 2 мая 2023 года должны отчитаться о доходах, полученных в определенных случаях. Для этого необходимо заполнить декларацию 3-НДФЛ людям, которые продавали транспорт (в случае, если он не превышает трех лет владения) и в случае продажи квартиры при сроке владения менее пяти лет. Исключение составляют многодетные семьи, которые решили улучшить жилищные условия. Как сообщает «Вслух.ру», рок владения для семей сокращен до трех лет, если речь о продаже единственного жилья.

Отчет должны предоставить также индивидуальные предприниматели, которые применяют общую систему налогообложения, нотариусы, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты и другие частники.

Работникам, с которых не был удержан НДФЛ, нужно сдать декларацию до 1 декабря.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?

Подробную информацию можно найти на официальном сайте УФНС по Тюменской области. Заполнить декларацию проще через «Личный кабинет налогоплательщика» или мобильное приложение «Налоги ФЛ». Авторизоваться можно по учетной записи госуслуг.