Как правильно сажать лук на даче Фото: Татьяна Коркина

Начальник Ярковского межрайонного отдела Россельхозцентра, агроном Нурания Шарыгина рассказала о секретах посадки лука. Так, растение произрастает на легких почвах – суглинках или супесях, а также на ченоземе.

По словам агронома, для лука нужно отводить хорошо освещаемые солнцем участке, ведь даже тень от деревьев может сказаться на урожае.

- Лук очень хорошо относится к повышенным дозам удобрений, но это не должен быть свежий навоз: в таком случае вырастет прекрасное перо, но луковица, хоть и будет крупной, долго храниться не сможет. А вот за год, под предшествующие культуры, внесение навоза оправдано, - говорит Нурания.

Лук можно высаживать после того, как почва прогреется до +10 градусов. Когда наступит длинный световой день, он приживется и пойдет в рост. При этом почва должна быть умеренно влажной и не кислой, сообщает "Тюменская линия".