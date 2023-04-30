В Тюмени назвали самые частые причины ДТП с велосипедистами и самокатчиками Фото: Татьяна Коркина

Сотрудники Госавтоинспекции проводят профилактическую работу с двухколесными участниками дорожного движения и разъясняют им, как правильно расставлять приоритеты в движении разных категорий транспорта. Это связано с тем, что мотоциклисты, электросамокатчики и велосипедисты чаще всего попадают в ДТП. Особенно вторые и третьи. В селах и поселках в ДТП чаще всего попадают в аварии мотоциклисты.

Особые риски для мотоциклистов представляет «бесправная» и «пьяная» езда, превышение скорости, и малозаметность для водителей автомобилей, которые не всегда перед поворотом смотрят в «заднее» зеркало.

Электросамокатчики и велосипедисты особенно часто попадают в ДТП в ситуациях проезда пешеходных переходов, сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области.