Как сохранить витамины при приготовлении пищи Фото: Татьяна Коркина

Тюменский врач-диетолог многопрофильного консультативно-диагностического центра Анна Верхоланцева дала несколько советов приготовления пищи, чтобы не потерять витамины. Они могут разрушиться от воздействия тепла, воды, света и воздуха, и даже от увеличения времени приготовления пищи.

Чтобы сохранить витамины, нужно больше есть свежих овощей и фруктов и покупать их столько, сколько можно съесть. Также нужно соблюдать правила хранения: например, картошку и злаки – в темном и сухом месте, хлеб и молоко – в непрозрачной посуде. Тогда витамины А и D не разрушатся под воздействием света.

Продукты лучше замораживать, тогда овощи и фрукты сохранят питательные вещества лучше, чем другие методы длительного хранения (маринование, сушение и консервирование).

Как сообщает «Тюменская область сегодня», самый щадящий и полезный способ, который поможет сохранить ценные витамины и минералы – приготовление пищи на пару.