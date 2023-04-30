98-летней участнице Великой Отечественной войны Александре Хамовой присвоили почетное звание

Фото: Голышмановский молодежный центр

98-летняя Александра Михайловна Хамова – единственная живущая участница Великой Отечественной войны в Голышмановском округе. В июне 1943-го тогда еще Сашу Баженову призвали на фронт, а свой боевой путь она начала в Сталинграде в составе 28-го отдельного зенитного прожекторного батальона в 10-м корпусе ПВО.

Александра Михайловна была зенитчицей, связисткой. В боях под Бреслау в Польше в 1945 году получила тяжелое ранение в одном из авиационных налетов. Молоденькая девушка тогда даже получила медаль «За отвагу». После окончания лечения в госпитале ее отправили домой.

После войны она работала в селе Усть-Ламенка продавцом и заведующей складом. В преддверии Дня Победы 9 мая Александре Михайловне присвоено звание «Почетный гражданин Голышмановского городского округа». По словам главы муниципалитета Александра Ледакова, ее заслуги в борьбе с фашизмом во времена войны неоценимы.

Как сообщает «Мегатюмень», в Тюменской области фронтовиков осталось около 200 человек.